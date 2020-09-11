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В Батайске три человека едва не погибли в пожаре в частном доме

В Батайске три человека едва не погибли в пожаре в частном доме
В Батайске из пожара в частном доме спасли трех человек. Происшествие случилось на улице Урожайной в садовом товариществе «Донская чаша» днем 13 сентября.

Огонь охватил 50 квадратных метров. На место прибыли 50 пожарных на трех единицах техники. Ликвидировать возгорание удалось спустя практически полчаса.

В горящем доме едва не погибли три человека. Им была оказана первая медпомощь.

– Их возраст и пол неизвестны, так как по спасенным статистика не ведется. Но детей среди них не было, – уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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