В Батайске три человека едва не погибли в пожаре в частном доме

В Батайске из пожара в частном доме спасли трех человек. Происшествие случилось на улице Урожайной в садовом товариществе «Донская чаша» днем 13 сентября.Огонь охватил 50 квадратных метров. На место прибыли 50 пожарных на трех единицах техники. Ликвидировать возгорание удалось спустя практически полчаса.В горящем доме едва не погибли три человека. Им была оказана первая медпомощь.– Их возраст и пол неизвестны, так как по спасенным статистика не ведется. Но детей среди них не было, – уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.