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На Дону три человека погибли при пожаре в частном доме

На Дону три человека погибли при пожаре в частном доме
В Ростовской области при пожаре в частном доме погибли три человека. Происшествие случилось ночью 12 мая в селе Песчанокопское.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, на улице Энгельса в одном из домов произошел пожар. На момент прибытия на место спасателей огнем было охвачено 20 квадратных метров постройки.

После ликвидации ЧП пожарные вынесли тела трех человек. Медики констатировали их смерть.

- Личность погибших и причину возгорания установят в ходе проверки, - уточнили в ведомстве. - Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 8 человек личного состава и два пожарных расчета.

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