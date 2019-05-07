На Дону три человека погибли при пожаре в частном доме



В Ростовской области при пожаре в частном доме погибли три человека. Происшествие случилось ночью 12 мая в селе Песчанокопское.



По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, на улице Энгельса в одном из домов произошел пожар. На момент прибытия на место спасателей огнем было охвачено 20 квадратных метров постройки.



После ликвидации ЧП пожарные вынесли тела трех человек. Медики констатировали их смерть.



- Личность погибших и причину возгорания установят в ходе проверки, - уточнили в ведомстве. - Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 8 человек личного состава и два пожарных расчета.