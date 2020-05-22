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На Дону два человека погибли при пожаре в частном доме

На Дону два человека погибли при пожаре в частном доме
В Зернограде в результате пожара погибли два человека. Возгорание началось ночью 24 мая на улице Лермонтова.

По информации ГУ МЧС Ростовской области, сообщение о происшествии поступило в оперативные службы около двух часов ночи.
К моменту прибытия спасателей, огонь распространился на площадь 20 квадратных метров.
- В пожаре погибли два человека, - добавили в спасательном ведомстве. - Личности погибших устанавливаются.

К тушению привлекались 11 спасателей и четыре единицы техники. Причину возгорания сейчас устанавливают специалисты.

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