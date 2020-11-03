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В Батайске из горящего здания детской спортивной школы эвакуировали 32 ребенка

В Батайске из горящего здания детской спортивной школы эвакуировали 32 ребенка
В Батайске из здания детской спортивно-юношеской школы, где произошел пожар, эвакуируют людей. Происшествие случилось около 16 часов на улице Энгельса, 227.

По предварительным данным, в ДЮСШ загорелась кровля на здании бассейна. Отдельными очагами горит 70 квадратных метров. Из школы были эвакуированы 43 человека, из которых 32 - дети.

- На месте работают шесть единиц техники и 19 человек личного состава, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Информация о пострадавших уточняется.

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