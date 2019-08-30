В Ростовской области произошёл пожар в конюшне детской спортивной школы



Фото: www.tulapressa.ru

В городе Константиновске в конюшне на территории детской юношеской спортивной школы случилось крупное возгорание.



Пожар начался в начале шестого вечера 2 сентября. На улицу Донскую, где происходило горение, выехали 12 спасателей и четыре единицы техники. К моменту прибытия пожарных огнём была охвачена площадь 200 квадратных метров.

- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – Причина пожара устанавливается.



Спасателям понадобилось около часа, чтобы полностью потушить возгорание.