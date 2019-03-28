В Азовской ЦГБ впервые провели лапароскопическую операцию по удалению грыжи



Хирурги Азовской ЦГБ провели первую в районе лапароскопическую операцию на грыже. Её особенность заключается в том, что грыжа удаляется не через разрезы, а через маленькие проколы.



В больницу Азова обратился 61-летний мужчина с жалобами на боли в нижней части живота. Во время осмотра стало понятно, что у него паховая грыжа размером пять-шесть сантиметров. Пациенту предложили сделать классическую операцию или же лапароскопию. Новый способ хорош тем, что практически не оставляет следов на теле — лишь две точечки. Операция проводится под общим наркозом. Брюшная полость наполняется углекислым газом и раздувается, как купол, — это дает хирургу больше места для «творчества».



- Перед самой операцией мне врач объяснил, что это будут проколы. Как-то они через эти проколы видят внутренние органы. Так не только грыжу удаляют, но и делают более сложные операции. Дырочки маленькие остались, по сравнению с моим соседом по палате я вообще уникум, - со смехом рассказал недавно прооперированный Сергей Н.



Через проколы в тело вводят специальный инструмент и камеру, транслирующую на монитор все, что происходит в полости живота. Лапароскопическая операция длится не дольше, чем стандартная.



- К тому же пациенту не надо, как раньше, носить бандаж на время заживления швов. Он намного быстрее начинает вставать с кровати и ходить, а выписывается из больницы уже на третьи сутки, - отметил заместитель главного врача ЦГБ Азова по хирургии Андрей Калачёв.



Заместитель главного врача по хирургии Андрей Калачёв и заведующий хирургическим отделением Владислав Бардахчьян



Интересно и то, что в разы уменьшается потребление обезболивающих. За счёт того, что швов практически нет, сокращается риск заражения.



Во всём мире лапароскопия уже является медицинским трендом. С её помощью удаляют аппендицит, желчный пузырь и даже опухоли. В Азовской ЦГБ эту методику освоили уже давно, а вот операцию на грыже провели впервые.