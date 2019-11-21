В Азове автомобилист сбил девушку и скрылся с места ДТП



В Азове автомобилист сбил девушку и скрылся с места ДТП. Происшествие произошло 21 ноября вечером. Об аварии сообщает DonDay Азов.



По информации портала, водитель неустановленного автомобиля буксировал другую машину. В этот момент рядом по нерегулируемой «зебре» дорогу переходила 29-летняя девушка. Автомобилист сбил ее и покинул место ДТП.



Пострадавшая получила травмы различной степени тяжести. Позже она обратилась за помощью к медикам.



В настоящее время правоохранители разыскивают девушку. Личность водителя пока не известна. Если у вас есть какая-либо информация об этом человеке, просьба обращаться по номерам: 02, 7-14-20, 6-75-02, 6-79-98 или 7-14-11.