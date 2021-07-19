В Азове пассажирка ВАЗа пострадала в ДТП с люксовым авто

В Азове пенсионер на «Лексусе» врезался в ВАЗ, в результате пострадала женщина. Происшествие случилось утром 21 июля.По предварительной информации, 75-летний мужчина на «Лексусе ИС-250» ехал по улице Кондаурова. В районе дома № 59 он развернулся, не уступив дорогу «ВАЗ-2112» под управлением 36-летнего водителя.- В результате аварии пострадала пассажирка отечественной машины, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - 64-летнюю женщину с травмами доставили в больницу.