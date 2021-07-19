Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Азове пассажирка ВАЗа пострадала в ДТП с люксовым авто

В Азове пассажирка ВАЗа пострадала в ДТП с люксовым авто
В Азове пенсионер на «Лексусе» врезался в ВАЗ, в результате пострадала женщина. Происшествие случилось утром 21 июля.

По предварительной информации, 75-летний мужчина на «Лексусе ИС-250» ехал по улице Кондаурова. В районе дома № 59 он развернулся, не уступив дорогу «ВАЗ-2112» под управлением 36-летнего водителя.

- В результате аварии пострадала пассажирка отечественной машины, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - 64-летнюю женщину с травмами доставили в больницу.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.