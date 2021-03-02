В Азове 62-летняя женщина пострадала в ДТП
В Азове женщина-пассажир иномарки пострадала в аварии. Происшествие случилось вечером 3 марта в районе дома № 41 в переулке Маяковского.
По предварительной информации, 38-летний водитель «Ниссана Примера» повернул налево, не пропустив встречный «Фольксваген Пассат». От сильного удара машины получили механические повреждения. Не обошлось и без пострадавших.
- В результате ДТП 62-летнюю женщину с травмами доставили в больницу, - сообщил инспектор БДД ОГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадий Правдюков.