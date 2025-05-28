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В Азове иномарка сбила двухлетнего ребенка

В Азове иномарка сбила двухлетнего ребенка

В Ростовской области двухлетний малыш попал под колеса иномарки. Дорожное происшествие случилось 27 мая в Азове.

Приблизительно в 22:00 возле дома № 8А по Короткому переулку тридцатилетний водитель, управляя автомобилем "Тойота Рав 4", сбил маленького ребенка.

Предположительно, мужчина не заметил малыша и не успел вовремя затормозить.

По информации, предоставленной в областной Госавтоинспекции, пострадавшего с травмами доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
Фото: Дондей
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