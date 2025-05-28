В Азове иномарка сбила двухлетнего ребенка
В Ростовской области двухлетний малыш попал под колеса иномарки. Дорожное происшествие случилось 27 мая в Азове.
Приблизительно в 22:00 возле дома № 8А по Короткому переулку тридцатилетний водитель, управляя автомобилем "Тойота Рав 4", сбил маленького ребенка.
Предположительно, мужчина не заметил малыша и не успел вовремя затормозить.
По информации, предоставленной в областной Госавтоинспекции, пострадавшего с травмами доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.