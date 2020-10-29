В Азове 11-летний ребенок попал под колеса легковушки

В Азове водитель ВАЗа сбил мальчика рядом с пешеходным переходом. Происшествие случилось около 22 часов 30 октября на улице Московской, 248.По предварительным данным, ребенок перебегал проезжую часть возле «зебры». Направлявшийся в его сторону 25-летний водитель на «ВАЗ-2112» не успел своевременно затормозить и сбил маленького пешехода.- В результате ДТП 11-летнего мальчика с травмами доставили в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.