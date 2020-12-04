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В Ростовской области 14-летний мальчик попал под колеса иномарки

В Ростовской области 14-летний мальчик попал под колеса иномарки
В Шахтах водитель иномарки сбил 14-летнего ребенка. Происшествие случилось около 16 часов 7 декабря.

По предварительной информации, 22-летний водитель «Рено Логана» проезжал частный сектор по улице Свободной. В районе дома № 67А в неустановленном месте на проезжую часть вышел мальчик. Парень, находясь за рулем иномарки, не успел вовремя затормозить и сбил ребенка.

- В результате ДТП 14-летний пешеход получил травмы, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - Его доставили в больницу.

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