В Ростовской области 14-летний мальчик попал под колеса иномарки
В Шахтах водитель иномарки сбил 14-летнего ребенка. Происшествие случилось около 16 часов 7 декабря.
По предварительной информации, 22-летний водитель «Рено Логана» проезжал частный сектор по улице Свободной. В районе дома № 67А в неустановленном месте на проезжую часть вышел мальчик. Парень, находясь за рулем иномарки, не успел вовремя затормозить и сбил ребенка.
- В результате ДТП 14-летний пешеход получил травмы, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - Его доставили в больницу.