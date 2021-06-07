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В Азове 17-летний юноша попал под колеса иномарки

В Азове 17-летний юноша попал под колеса иномарки
В Азове молодой человек на иномарке сбил несовершеннолетнего. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 8 июня на улице Московской.

По предварительной информации, 17-летний юноша переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу в районе дома № 72. В этот момент из-за угла повернула «Хонда Цивик» под управлением 22-летнего водителя. Шофер не успел притормозить и сбил несовершеннолетнего.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в больницу, - прокомментировал инспектор БДД ОГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадий Правдюков.

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