В Азове 17-летний юноша попал под колеса иномарки

В Азове молодой человек на иномарке сбил несовершеннолетнего. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 8 июня на улице Московской.По предварительной информации, 17-летний юноша переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу в районе дома № 72. В этот момент из-за угла повернула «Хонда Цивик» под управлением 22-летнего водителя. Шофер не успел притормозить и сбил несовершеннолетнего.- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в больницу, - прокомментировал инспектор БДД ОГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадий Правдюков.