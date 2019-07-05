Неизвестный в Ростове ранил молодого человека разбитой бутылкой



Неизвестный ранил молодого человека разбитой бутылкой в Ростове-на-Дону. Инцидент произошёл на улице Таганрогской вечером 8 июля.



Как сообщает DonDay.ru, недалеко от магазина «Магнит» между 23-летним Алексеем Ч. и его оппонентом возник конфликт. Пока не известно, что именно произошло. Закончилось всё тем, что злоумышленник порезал парню левую руку, а затем скрылся.



Алексей получил резаную рану конечности. Его госпитализировали в ЦГБ. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.