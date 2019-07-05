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Неизвестный в Ростове ранил молодого человека разбитой бутылкой

Неизвестный в Ростове ранил молодого человека разбитой бутылкой
Неизвестный ранил молодого человека разбитой бутылкой в Ростове-на-Дону. Инцидент произошёл на улице Таганрогской вечером 8 июля.

Как сообщает DonDay.ru, недалеко от магазина «Магнит» между 23-летним Алексеем Ч. и его оппонентом возник конфликт. Пока не известно, что именно произошло. Закончилось всё тем, что злоумышленник порезал парню левую руку, а затем скрылся.

Алексей получил резаную рану конечности. Его госпитализировали в ЦГБ. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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