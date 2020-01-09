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В Ростове неизвестный ранил ножом покупателя ТРЦ «Горизонт»

В Ростове неизвестный ранил ножом покупателя ТРЦ «Горизонт»
В Ростове-на-Дону неизвестный ранил ножом покупателя ТРЦ «Горизонт». Нападение случилось на улице Омской 10 января около 20:30.

Очевидцы происшествия рассказали, что неизвестный напал на мужчину, когда тот стоял возле «Горизонта». Между ними произошла драка, в ходе которой нападавший два раза ударил ножом посетителя ТЦ. Преступник с места происшествия скрылся.

Прибывшие на место медики зафиксировали у пострадавшего ранения живота и ноги. В настоящее время полицейские разыскивают подозреваемого.

– По факту происшествия проводится проверка, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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