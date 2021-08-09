В Ростове рыбак на лодке едва не утонул

В Ростове едва не утонул рыбак. Происшествие случилось 10 августа в районе железнодорожного моста на Западном.В тот день 63-летний мужчина отправился на рыбалку. Он поставил лодку на якорь и забросил снасти в воду. Внезапно поднялся ветер, и рыболов решил направиться к берегу. Он начал снимать судно с якоря, но из-за ветра оно накренилось и перевернулось. Мужчина оказался в воде.В это время акваторию патрулировали спасатели. Увидев, что рыбак в беде, они направились к нему на лодке. Ростовчанина забрали на борт, а перевернутое судно оттащили к берегу и поставили на воду.- К счастью, мужчина был в спасательном жилете и не пострадал, - добавила помощник начальника Ростовской областной поисково-спасательной службы во внутренних водах Анастасия Калдурова.