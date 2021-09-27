В Ростовской области рыбак едва не утонул в реке, забыв весла от лодки

В Ростовской области рыбак забыл весла от лодки и едва не утонул в реке. Происшествие случилось 24 сентября в Азове.Пожилой мужчина приехал порыбачить на Дон. Посреди водоема лодка мужчины стала глохнуть. Рыбак был явно не готов к такому раскладу дел, он даже не взял весла из дома. Понимая, что он начинает тонуть, мужчина набрал телефон спасательной службы.На помощь рыбаку прибыли спасатели. Целым и невредимым они доставили пенсионера на сушу, рассказала DonDay.ru помощник начальника поисково-спасательной службы во внутренних водах Ростовской области Анастасия Калдурова.