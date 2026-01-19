Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Аксае автомобиль сгорел во дворе жилого дома

В Аксае автомобиль сгорел во дворе жилого дома

Во дворе многоквартирного дома в Аксае загорелся автомобиль "Шевроле". Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Пожар произошел во дворе дома по улице Платова, 6. Оперативные действия пожарных позволили быстро справиться с огнем. Пламя, охватившее площадь около одного квадратного метра, было ликвидировано всего за 10 минут. На место происшествия прибыл один пожарный расчет.

К счастью, обошлось без пострадавших. Однако автомобиль получил значительные повреждения. В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания.
Фото: МБУ АР «УЧПС» Аксайского района.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.