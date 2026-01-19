В Аксае автомобиль сгорел во дворе жилого дома

Фото: МБУ АР «УЧПС» Аксайского района.

Во дворе многоквартирного дома в Аксае загорелся автомобиль "Шевроле". Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.Пожар произошел во дворе дома по улице Платова, 6. Оперативные действия пожарных позволили быстро справиться с огнем. Пламя, охватившее площадь около одного квадратного метра, было ликвидировано всего за 10 минут. На место происшествия прибыл один пожарный расчет.К счастью, обошлось без пострадавших. Однако автомобиль получил значительные повреждения. В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания.