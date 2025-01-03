В Шахтах во дворе многоквартирного дома дотла сгорела легковушка

Фото: КВУ

В Шахтах Ростовской области дотла сгорела легковушка. Инцидент случился 3 января.По данным Главного управления МЧС по региону, около 2:30 во дворе дома № 29 на улице Садовая произошло возгорание автомобиля.Жители дома почувствовали запах гари. Выглянув в окно, их взору предстало полыхающее транспортное средство.Очевидцы незамедлительно вызвали пожарных. На место происшествия прибыли пять пожарных расчетов на одной специальной машине. К сожалению, автомобиль марки «Ниссан» не подлежит восстановлению.Причина возгорания в настоящее время не установлена.