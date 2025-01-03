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В Шахтах во дворе многоквартирного дома дотла сгорела легковушка

В Шахтах во дворе многоквартирного дома дотла сгорела легковушка
В Шахтах Ростовской области дотла сгорела легковушка. Инцидент случился 3 января.

По данным Главного управления МЧС по региону, около 2:30 во дворе дома № 29 на улице Садовая произошло возгорание автомобиля.

Жители дома почувствовали запах гари. Выглянув в окно, их взору предстало полыхающее транспортное средство.

Очевидцы незамедлительно вызвали пожарных. На место происшествия прибыли пять пожарных расчетов на одной специальной машине. К сожалению, автомобиль марки «Ниссан» не подлежит восстановлению.

Причина возгорания в настоящее время не установлена.
Фото: КВУ
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