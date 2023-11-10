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В Ростове неизвестный поджег легковушку во дворе жилого дома. Происшествие случилось на Рабочей площади возле дома № 10.По предварительным данным, огонь разгорелся около 21:50. Жильцы многоквартирного дома заметили полыхающую «Киа Церато» и вызвали МЧС. К моменту приезда пожарных площадь составила три квадратных метра. Для тушения привлекли шесть огнеборцев на одной автоцистерне.На момент пожара в салоне никто не находился.В ГУ МЧС по Ростовской области добавили, что причиной стал поджог. Пожар ликвидировали спустя 10 минут.