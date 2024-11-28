В Ростовской области вновь загорелся автомобиль

Фото: МБУ АР «УПЧС»

В ночь на 28 ноября в Ростовской области загорелся еще один автомобиль. Об этом сообщили в МБУ АР «УПЧС».Около полуночи в поселке Рассвет Аксайского района во время движения загорелся «Ниссан Альмера». Инцидент произошел возле остановки «Институт». На место ЧП вызвали пожарных. Пламя удалось потушить.По сообщениям спасателей, пострадавших нет. Причина возгорания неизвестна.Напомним, 27 ноября в СНТ «Алмаз» на улице 1-я Линия, 334 также загорелся автомобиль. Местные жители заметили, что возле дома горит грузовик «ИВЕКО». Машина практически полностью была охвачена пламенем. К счастью, обошлось без пострадавших.