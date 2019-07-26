Увеличилось количество пострадавших при ДТП с микроавтобусом в Ростовской области



Возросло количество пострадавших в результате аварии в Ростовской области. Также стали известны личности погибших. ДТП случилось около 9 часов 29 июля на трассе М-4 «Дон».



По последним данным отдела пропаганды УГИБДД России по Ростовской области, число пострадавших составляет девять человек. Два человека, к несчастью, погибли. Ими оказались 37-летний водитель микроавтобуса «Фольксваген Транспортер» и его 64-летняя пассажирка.



Напомним, авария произошла на 959-м километре трассы М-4 «Дон». Водитель микроавтобуса не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутный большегруз «МАН» под управлением 58-летнего мужчины.



Судя по кадрам, от передней части «Фольксвагена» буквально ничего не осталось. В ликвидации последствий аварии участвовали спасатели.

