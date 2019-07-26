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Увеличилось количество пострадавших при ДТП с микроавтобусом в Ростовской области

Увеличилось количество пострадавших при ДТП с микроавтобусом в Ростовской области
Возросло количество пострадавших в результате аварии в Ростовской области. Также стали известны личности погибших. ДТП случилось около 9 часов 29 июля на трассе М-4 «Дон».

По последним данным отдела пропаганды УГИБДД России по Ростовской области, число пострадавших составляет девять человек. Два человека, к несчастью, погибли. Ими оказались 37-летний водитель микроавтобуса «Фольксваген Транспортер» и его 64-летняя пассажирка.

Напомним, авария произошла на 959-м километре трассы М-4 «Дон». Водитель микроавтобуса не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутный большегруз «МАН» под управлением 58-летнего мужчины.

Судя по кадрам, от передней части «Фольксвагена» буквально ничего не осталось. В ликвидации последствий аварии участвовали спасатели.

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