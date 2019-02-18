Личность одного из погибших в страшной аварии на трассе М-4 «Дон» до сих пор не установлена



Состояние пострадавших в результате страшной автокатастрофы, которая произошла на трассе М-4 «Дон» 19 февраля, оценивается как тяжелое, но стабильное.



В БСМП города Шахты находятся 13 пассажиров микроавтобуса. Двое из них - в реанимационном отделении. Состояние одного оценивается как крайне тяжелое. У некоторых пациентов наблюдается положительная динамика. Об этом 20 февраля сообщили в Правительстве Ростовской области.



Напомним, что в результате аварии погибли шесть человек: 50-летний и 65-летний мужчины, две 65-летних и одна 57-летняя женщины. Личность ещё одного погибшего устанавливается.



Авария произошла на 999-м километре трассы в Октябрьском районе Ростовской области. По предварительным данным, водитель микроавтобуса «Мерседес» не справился с управлением и врезался в КамАЗ дорожных служб. После столкновения с грузовиком микроавтобус опрокинулся и задел автомобили «Хендай Элантра» и «Фольксваген».