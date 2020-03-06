Стали известны личности погибших и пострадавших в ДТП с микроавтобусом и фурой в Ростовской области



Стало известно, кто погиб в результате жуткого ДТП на трассе в Ростовской области. Авария в Миллеровском районе унесла жизни пяти человек. Происшествие случилось на трассе М-4 «Дон» 11 марта около 3 часов.



По предварительной информации, на 870-м километре автодороги 43-летний водитель микроавтобуса «Опель Вивара» врезался в попутный грузовик «Скания» под управлением 58-летнего мужчины.



В результате ДТП погибли пять пассажиров «Опеля», ещё четверо получили травмы. На месте скончались 60-летняя, 31-летняя, 41-летняя женщины и 43-летний мужчина. Травмы получили водитель микроавтобуса, 26-летняя девушка, 39-летний, 41-летний и 36-летний мужчины.



Пострадавших доставили в ЦРБ Миллеровского района. Одному пациенту провели операцию, его поместили в отделение анестезиологии и реанимации, состояние пострадавшего оценивается как тяжёлое. Состояние ещё двоих - средней степени тяжести, двоих - лёгкой степени.

