Восемь человек остаются в больнице после ДТП с автобусом и фурой в Ростовской области



Стало известно состояние пострадавших в результате аварии на трассе в Ростовской области. К вечеру 29 июля восемь человек остаются в больнице города Зверево.



Состояние двух из них расценивается как тяжёлое, шестерых — как среднее. Всего в медучреждение были доставлены 11 человек. Трое получили амбулаторную помощь.



Напомним, страшная авария произошла около 9 часов 29 июля на автодороге М-4 «Дон». Водитель пассажирского микроавтобуса «Фольксваген Транспортер» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутную фуру «МАН». В результате погибли 37-летний водитель автобуса и его 64-летняя пассажирка. Восемь человек находятся в больнице.