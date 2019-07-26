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Восемь человек остаются в больнице после ДТП с автобусом и фурой в Ростовской области

Восемь человек остаются в больнице после ДТП с автобусом и фурой в Ростовской области
Стало известно состояние пострадавших в результате аварии на трассе в Ростовской области. К вечеру 29 июля восемь человек остаются в больнице города Зверево.

Состояние двух из них расценивается как тяжёлое, шестерых — как среднее. Всего в медучреждение были доставлены 11 человек. Трое получили амбулаторную помощь.

Напомним, страшная авария произошла около 9 часов 29 июля на автодороге М-4 «Дон». Водитель пассажирского микроавтобуса «Фольксваген Транспортер» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутную фуру «МАН». В результате погибли 37-летний водитель автобуса и его 64-летняя пассажирка. Восемь человек находятся в больнице.

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