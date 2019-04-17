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Установлена личность мужчины, найденного мёртвым в Ростовском море

Установлена личность мужчины, найденного мёртвым в Ростовском море
В Ростове установлена личность мужчины, найденного мёртвым в водохранилище.

Как стало известно Rostov.ru, погибшим оказался пропавший в конце марта 46-летний ростовчанин Дмитрий Соломко. 28 марта мужчина вышел из своего дома в Пролетарском районе города и бесследно исчез.

Установлена личность мужчины, найденного мёртвым в Ростовском море

18 апреля в Ростовском море был обнаружен труп мужчины. На следующий день его личность была установлена.
- Следов насильственной смерти на теле не обнаружено, - сообщил источник. – Предположительно, мужчина покончил с собой.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства смерти мужчины.

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