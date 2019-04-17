Установлена личность мужчины, найденного мёртвым в Ростовском море



В Ростове установлена личность мужчины, найденного мёртвым в водохранилище.



Как стало известно Rostov.ru, погибшим оказался пропавший в конце марта 46-летний ростовчанин Дмитрий Соломко. 28 марта мужчина вышел из своего дома в Пролетарском районе города и бесследно исчез.







18 апреля в Ростовском море был обнаружен труп мужчины. На следующий день его личность была установлена.

- Следов насильственной смерти на теле не обнаружено, - сообщил источник. – Предположительно, мужчина покончил с собой.



В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства смерти мужчины.