Установлена личность мужчины, чей труп нашли в Ростовской области



Стала известна личность мужчины, труп которого нашли на берегу водоёма в Ростовской области. Им оказался пропавший несколько месяцев назад житель Волгодонска, сообщает собственный источник Rostov.ru.



Родственники разыскивали 41-летнего Александра Вольвача с 11 ноября 2019 года. В тот злополучный день мужчина вышел на работу и не вернулся. Поиском занимались полицейские, а также волонтёры.



Тело Вольвача нашли 3 марта в хуторе Потапов. Он лежал на берегу одного из водоёмов. Сейчас эксперты устанавливают точные причину и время смерти Александра.