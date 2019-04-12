Уроженец Северной Осетии попал в ростовскую больницу с ножевым ранением



В Ростове 35-летний уроженец Северной Осетии получил удар ножом в спину.



В военный госпиталь на Дачной улице утром 14 апреля привели мужчину. DonDay сообщает, что у Рустама Ч. обнаружили ранение левой лопатки. Сотрудники учреждения вызвали «скорую помощь», и медики увезли потерпевшего в ЦГБ Ростова. На место приехали правоохранители.



Мужчине поставили диагноз «ранение левой лопатки» и «левосторонний пневмоторакс». Рустам сообщил, что получил травму около 5 часов утра. Больше он ничего не сказал – ни кто его ранил, ни при каких обстоятельствах это произошло.



Сейчас он находится в тяжёлом состоянии в отделении хирургии.