Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовском парке мужчину ударили ножом

В Ростовском парке мужчину ударили ножом
В Ростове-на-Дону в одном из парков города мужчину пырнули ножом. Инцидент случился вечером 16 июня.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, мужчина находился на территории парка Островского, когда получил удар ножом в живот. В результате ранения он начал истекать кровью.

Очевидцы вызвали на место «скорую помощь». Вместе с медиками на место приехали правоохранители. Пострадавшего в срочном порядке отвезли в реанимацию, а сотрудник полиции оцепили участок, где случилося ЧП.

На данный момент информации, почему кто-то решил ударить мужчину ножом, нет. Может быть ранение он получил в ходе драки, а может быть он стал жертвой нападения. Сейчас идет проверка и устанавливаются все обстоятельства преступления.

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.