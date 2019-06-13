В Ростовском парке мужчину ударили ножом



В Ростове-на-Дону в одном из парков города мужчину пырнули ножом. Инцидент случился вечером 16 июня.



Как сообщили в региональном ГУ МВД, мужчина находился на территории парка Островского, когда получил удар ножом в живот. В результате ранения он начал истекать кровью.



Очевидцы вызвали на место «скорую помощь». Вместе с медиками на место приехали правоохранители. Пострадавшего в срочном порядке отвезли в реанимацию, а сотрудник полиции оцепили участок, где случилося ЧП.



На данный момент информации, почему кто-то решил ударить мужчину ножом, нет. Может быть ранение он получил в ходе драки, а может быть он стал жертвой нападения. Сейчас идет проверка и устанавливаются все обстоятельства преступления.