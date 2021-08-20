Умерла единственная выжившая в ДТП на донской трассе

Источник фото: Отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Единственная выжившая в лобовом ДТП на трассе Егорлыкская – Сальск скончалась в ЦРБ Сальского района. О смерти 43-летней женщины рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.Напомним, авария произошла 22 августа около 17:30. На 58-м километре автодороги 44-летний мужчина на «Ладе Калине» выехал на «встречку» и врезался в грузовую «ГАЗель», за рулем которой был 40-летний автомобилист.После ДТП большегруз вспыхнул, и его водитель сгорел заживо. Также в столкновении погибли водитель легковушки и трое его пассажиров, в том числе две несовершеннолетние девочки.