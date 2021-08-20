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Умерла единственная выжившая в ДТП на донской трассе

Умерла единственная выжившая в ДТП на донской трассе
Источник фото: Отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Единственная выжившая в лобовом ДТП на трассе Егорлыкская – Сальск скончалась в ЦРБ Сальского района. О смерти 43-летней женщины рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Напомним, авария произошла 22 августа около 17:30. На 58-м километре автодороги 44-летний мужчина на «Ладе Калине» выехал на «встречку» и врезался в грузовую «ГАЗель», за рулем которой был 40-летний автомобилист.

После ДТП большегруз вспыхнул, и его водитель сгорел заживо. Также в столкновении погибли водитель легковушки и трое его пассажиров, в том числе две несовершеннолетние девочки.

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