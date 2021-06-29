Пять человек, в том числе ребенок, погибли в ДТП на трассе в Ростовской области

Жуткое ДТП произошло ночью 30 июня на трассе в Сальском районе. В лобовом столкновении иномарки и ГАЗели пять человек погибли.Авария произошла на 181-м километре автодороги Котельниково-Песчанокопское. 31-летний водитель автомобиля "Фольксваген Поло" выехал для обгона на встречку и лоб в лоб врезался в ГАЗель. Машины сначала приплюснуло друг к другу, а затем разбросало по разным сторонам дороги. Чтобы достать из салонов людей, на место пришлось вызвать спасателей.- В результате ДТП погибли оба водителя, 40-летняя и четырехлетняя пассажирки иномарки, а также 58-летний пассажир грузовика, - прокомментировали у УГИБДД по Ростовской области.Сейчас на месте продолжают работать сотрудники МЧС и УГИБДД