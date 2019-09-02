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«УАЗ Патриот» перевернулся на крышу в центре Аксая

«УАЗ Патриот» перевернулся на крышу в центре Аксая

В центре Аксая произошло ДТП, в результате которого только чудом никто не пострадал.

На улице Садовой рядом с жилыми многоэтажками на крышу перевернулся «УАЗ Патриот». ДТП произошло рядом с домом 22/3 днём 4 сентября. По словам очевидцев происшествия, водитель отечественного внедорожника не справился с управлением. Машина подскочила на дороге и перевернулась на крышу.

Свидетели аварии вызвали сотрудников полицию. Но к их приезду ни водителя, ни пассажира на месте ДТП уже не было. Местные жители не исключают, что они были пьяны.

По счастливой случайности, автомобиль никого не сбил. В момент происшествия на улице были люди, в том числе гуляли дети. Кроме того, как успели заметить очевидцы, во внедорожнике установлено газовое оборудование.

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