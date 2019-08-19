Иномарка перевернулась на крышу, наскочив на камень в Новочеркасске



В Новочеркасске иномарка перевернулась на крышу, наскочив на камень. Авария произошла вечером 20 августа на улице Береговой.



По словам очевидцев происшествия, водитель «Шевроле Авео» не справился с управлением и съехал на обочину. Там легковушка передним колесом наехала на большой камень. Автомобиль подскочил и перевернулся. Отлетевшая машина ударила припаркованную возле дома «Ладу Ларгус», сообщает DonDay Новочеркасск.



Водитель «Шевроле», выбравшись из автомобиля, попытался сбежать с места аварии, но очевидцы его задержали. По их словам, мужчина был нетрезв. Местные жители вызвали полицию и удерживали водителя до прибытия наряда ДПС.