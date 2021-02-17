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У погибшего на Стачки в Ростове второго рабочего остались дочь и беременная жена

У погибшего на Стачки в Ростове второго рабочего остались дочь и беременная жена
У второго 26-летнего рабочего, который вылетел из люльки автокрана на проспекте Стачки, остались 7-летняя дочь и беременная жена. Молодой парень от полученных травм скончался 18 февраля поздно ночью в БСМП-2 Ростова.

Артём К. после падения остался живым. В критическом состоянии его доставили в больницу, где врачи сразу же сделали ему операцию. К сожалению, спасти жизнь молодому человеку не удалось.

После происшествия волонтёры в социальных сетях начали собирать деньги для семьи погибшего. Беременная жена и маленькая дочка остались без кормильца и теперь очень нуждаются в помощи.

Напомним, ЧП произошло вечером 18 февраля на проспекте Стачки. Водитель КамАЗа кузовом задел автовышку. От столкновения люлька покачнулась и выбросила двух рабочих, вешающих рекламный баннер, на железную дорогу. 28-летний мужчина скончался на месте, его коллега умер спустя несколько часов.

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