Появилась запись с места гибели рабочего на Стачки
В Социальной сети опубликовали запись с места падения двух рабочих на рельсы. Момент трагедии запечатлел случайный водитель. ЧП произошло вечером 18 февраля на проспекте Стачки.
На кадрах видно, что КамАЗа едет по дороге. Он не задевает автовышку. В этот момент с автокраном что-то происходит и он как катапульта выбрасывает мужчин на железную дорогу.
Один из них погиб на месте. Второго в тяжелом состоянии доставили в больницу.
После трагедии на Стачки образовалась гигантская пробка. Водители по несколько часов добирались до Западного.