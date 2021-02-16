Появилась запись с места гибели рабочего на Стачки

В Социальной сети опубликовали запись с места падения двух рабочих на рельсы. Момент трагедии запечатлел случайный водитель. ЧП произошло вечером 18 февраля на проспекте Стачки.На кадрах видно, что КамАЗа едет по дороге. Он не задевает автовышку. В этот момент с автокраном что-то происходит и он как катапульта выбрасывает мужчин на железную дорогу.Один из них погиб на месте. Второго в тяжелом состоянии доставили в больницу.После трагедии на Стачки образовалась гигантская пробка. Водители по несколько часов добирались до Западного.