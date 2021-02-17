В БСМП Ростова скончался второй рабочий, упавший с моста на Стачки
В реанимации БСМП-2 Ростова-на-Дону скончался второй рабочий, упавший с моста на проспекте Стачки. О том, что 26-летний парень умер утром 19 февраля.
Врачи не смогли спасти жизнь парня - наутро после трагедии он перестал подавать признаки жизни.
Как сообщал Rostov.ru, «КамАЗ» задел автовышку, на которой двое рабочих монтировали рекламный баннер. Мужчины не удержались на ногах и упали с моста вниз, на железнодорожные пути. Один из пострадавших скончался на месте происшествия, другого в критическом состоянии доставили в БСМП.
В СК по Ростовской области по факту ЧП организовали доследственную проверку. После этого будет принято соответствующее процессуальное решение.