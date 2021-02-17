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Врачи борются за жизнь рабочего, выжившего после падения с моста на Стачки

Врачи борются за жизнь рабочего, выжившего после падения с моста на Стачки
Медики борются за жизнь 34-летнего мужчины, выжившего после падения с моста Стачки. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на источник.

По информации портала, Николай К. получил закрытую травму позвоночника, внутричерепную гематому и был экстренно госпитализирован в реанимационное отделение ГБСМП. Его состояние здоровья расценивают как критическое.

Напарник Николая погиб на месте.

Напомним, происшествие случилось вечером 18 февраля на проспекте Стачки. Двое рабочих упали с автовышки во время монтажа рекламного баннера.

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