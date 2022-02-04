В Волгодонске автобус врезался в металлическое ограждение

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Волгодонске водитель автобуса «Хендай Каунти» врезался в металлическое ограждение. ДТП произошло днем 7 февраля на пересечении улицы Энтузиастов, 40 и Черникова.Предварительно известно, что 49-летний шофер не смог удержать управление автобусом и врезался в металлическое ограждение у проезжей части. В результате случившегося автобус получил механические повреждения.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в аварии никто не пострадал. Внутри транспортного средства, кроме самого водителя, никого не было.