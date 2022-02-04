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В Волгодонске автобус врезался в металлическое ограждение

В Волгодонске автобус врезался в металлическое ограждение

В Волгодонске водитель автобуса «Хендай Каунти» врезался в металлическое ограждение. ДТП произошло днем 7 февраля на пересечении улицы Энтузиастов, 40 и Черникова.

Предварительно известно, что 49-летний шофер не смог удержать управление автобусом и врезался в металлическое ограждение у проезжей части. В результате случившегося автобус получил механические повреждения.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в аварии никто не пострадал. Внутри транспортного средства, кроме самого водителя, никого не было.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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