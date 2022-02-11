Фото: DonDay.ru -Шахты

В Шахтах мужчина за рулем «Датсуна» снес металлическое ограждение. ДТП случилось днем 14 февраля в центре города.DonDay-Шахты сообщает, что водитель потерял управление автомобилем в районе пересечения улиц Карла Маркса и Ионова. На полном ходу он врезался в металлическое ограждение, из-за чего у машины снесло переднюю часть, а также вывернуло колесо. Однако мужчина попытался уехать с места аварии, несмотря на то, что половину его автомобиля смело можно назвать металлоломом.Когда приехавшие сотрудники ГИБДД попросили водителя пройти медосвидетельствование, он отказался.Отметим, что в таким случаях ответственность наступает точно такая же, как и за вождение в пьяном виде. Шахтинцу грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок до двух лет.