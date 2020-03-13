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Труп с гнилостными изменениями нашли в Новочеркасске

Труп с гнилостными изменениями нашли в Новочеркасске
В Новочеркасске обнаружили труп мужчины. Тело лежало в одной из квартир в доме на улице Визирова.

Как сообщает DonDay Новочеркасск, родные долгое время не могли выйти на связь с 50-летним родственником, который жил один. Соседи также в течение нескольких дней не видели его. Наконец, жильцы дома № 5 позвонили в службу спасения.

На стук мужчина не открыл, тогда специалисты взломали дверь. Внутри они обнаружили труп, который несколько дней пролежал в квартире. У тела уже начались гнилостные изменения.

По мнению экспертов, смерть новочеркасца не была криминальной. Известно, что мужчина часто выпивал.

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