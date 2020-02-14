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В Новочеркасске нашли повешенным 63-летнего мужчину

В Новочеркасске нашли повешенным 63-летнего мужчину
Пожилого мужчину нашли повешенным в Новочеркасске. Труп обнаружили на днях на съёмной квартире в доме № 6 по переулку Интернатный.

Мужчина какое-то время не выходил на связь с хозяином жилища, и тот решил сам навестить арендатора. Жилец не отзывался на звонки и стук. Тогда владелец квартиры вызвал спасателей, которые взломали дверь. К своему ужасу внутри они обнаружили повешенным 63-летнего мужчину, сообщает DonDay Новочеркасск.

Как долго труп находился в квартире — не известно. В обстоятельствах смерти разбираются следователи.

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