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Разлагающийся труп нашли в одной из квартир Ростовской области

Разлагающийся труп нашли в одной из квартир Ростовской области
В Ростовской области обнаружили разлагающееся тело. Страшную находку сделали в Новочеркасске на улице Мацоты.

Как сообщает DonDay Новочеркасск, 15 февраля жильцы дома № 42 почувствовали трупный запах на лестничной клетке. Они вызвали полицию и спасателей, которые взломали входную дверь. В квартире посреди комнаты лежало тело 53-летнего мужчины.

Судя по полусгнившему состоянию трупа, он пролежал в помещении около месяца. Новочеркасец жил один и почти не поддерживал отношения с родственниками, поэтому о его смерти узнали только спустя такое большое количество времени. Причины смерти хозяина квартиры устанавливают.

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