Разлагающийся труп нашли в одной из квартир Ростовской области



В Ростовской области обнаружили разлагающееся тело. Страшную находку сделали в Новочеркасске на улице Мацоты.



Как сообщает DonDay Новочеркасск, 15 февраля жильцы дома № 42 почувствовали трупный запах на лестничной клетке. Они вызвали полицию и спасателей, которые взломали входную дверь. В квартире посреди комнаты лежало тело 53-летнего мужчины.



Судя по полусгнившему состоянию трупа, он пролежал в помещении около месяца. Новочеркасец жил один и почти не поддерживал отношения с родственниками, поэтому о его смерти узнали только спустя такое большое количество времени. Причины смерти хозяина квартиры устанавливают.