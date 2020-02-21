В Новочеркасске нашли труп с гнилостными изменениями



Фото для иллюстрации



Труп мужчины обнаружили в одной из квартир Новочеркасска. Тело 49-летнего местного жителя нашли 24 февраля. О происшествии сообщил собственный источник Rostov.ru.



Жители дома № 28 на проспекте Парковом позвонили в службу спасения и рассказали, что в подъезде стоит трупный запах. Специалисты взломали дверь квартиры и обнаружили внутри труп. На теле присутствовали следы гнилостных изменений.



Известно, что мужчина злоупотреблял алкоголем. Его смерть не носит криминальный характер. Обстоятельства смерти новочеркассца уточняются.