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В Новочеркасске нашли труп с гнилостными изменениями

В Новочеркасске нашли труп с гнилостными изменениями
Фото для иллюстрации

Труп мужчины обнаружили в одной из квартир Новочеркасска. Тело 49-летнего местного жителя нашли 24 февраля. О происшествии сообщил собственный источник Rostov.ru.

Жители дома № 28 на проспекте Парковом позвонили в службу спасения и рассказали, что в подъезде стоит трупный запах. Специалисты взломали дверь квартиры и обнаружили внутри труп. На теле присутствовали следы гнилостных изменений.

Известно, что мужчина злоупотреблял алкоголем. Его смерть не носит криминальный характер. Обстоятельства смерти новочеркассца уточняются.

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