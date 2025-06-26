Труп ростовчанина в неестественной позе обнаружили в машине в Суворовском

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В Ростове-на-Дону в микрорайоне Суворовском в автомобиле был найден мертвым мужчина, чье положение тела было неестественным. Об этом трагическом происшествии сообщил новостной ресурс DonDay, ссылаясь на собственные каналы информации.По сведениям, полученным от инсайдера портала, вечером 26 июня на автостоянке возле дома под номером семнадцать по улице Платона Кляты был обнаружен бездыханный человек.По словам свидетелей, тело находилось внутри транспортного средства в неестественном положении. Мужчина был найден лежащим вниз головой на заднем сиденье.Как утверждает источник, на место инцидента выехал представитель правоохранительных органов. После завершения осмотра будет рассматриваться решение о начале уголовного производства.Предварительные данные указывают на то, что кончина мужчины, скорее всего, не имеет криминальной подоплеки.