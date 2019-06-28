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Труп мужчины нашли возле многоэтажного дома в Ростове

Труп мужчины нашли возле многоэтажного дома в Ростове
В Ростове-на-Дону возле многоэтажного дома нашли труп мужчины. Происшествие случилось 27 июня в Октябрьском районе.

Как сообщает информационный портал Donday со ссылкой на собственный источник, тело увидели местные жители на улице Дранко.

Мужчина лежал в неестественной позе и не подавал никаких признаков жизни. Прибывшие медики констатировали его смерть.

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники правоохранительных органов. Предварительно, погибший покончил с собой.

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