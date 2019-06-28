Труп мужчины нашли возле многоэтажного дома в Ростове



В Ростове-на-Дону возле многоэтажного дома нашли труп мужчины. Происшествие случилось 27 июня в Октябрьском районе.



Как сообщает информационный портал Donday со ссылкой на собственный источник, тело увидели местные жители на улице Дранко.



Мужчина лежал в неестественной позе и не подавал никаких признаков жизни. Прибывшие медики констатировали его смерть.



В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники правоохранительных органов. Предварительно, погибший покончил с собой.