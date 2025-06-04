В Ростове возле Аллеи Роз обнаружили окровавленный труп

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону возле Аллеи Роз нашли труп мужчины. Об этом сообщает Donday.ru со ссылкой на источник.Как сообщили местные жители, труп неизвестного обнаружили возле парка. Возле тела осталась лужа крови. Люди испугались и вызвали на место полицию и "скорую".На место для осмотра выехал следователь. По результатам проверки будет рассматриваться вопрос о возбуждении уголовного дела. Предварительно, смерть может носить криминальный характер.