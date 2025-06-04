В Ростове возле Аллеи Роз обнаружили окровавленный труп
В Ростове-на-Дону возле Аллеи Роз нашли труп мужчины. Об этом сообщает Donday.ru со ссылкой на источник.
Как сообщили местные жители, труп неизвестного обнаружили возле парка. Возле тела осталась лужа крови. Люди испугались и вызвали на место полицию и "скорую".
На место для осмотра выехал следователь. По результатам проверки будет рассматриваться вопрос о возбуждении уголовного дела. Предварительно, смерть может носить криминальный характер.