Труп мужчины обнаружили после пожара в Ростовской области



В Ростовской области мужчина сгорел при пожаре. Трагедия произошла в Новошахтинске вечером 29 декабря.



ЧП произошло в одном из заброшенных зданий на улице Рабоче-Крестьянской. К моменту прибытия пожарных площадь пожара составила 20 квадратных метров.



- К тушению привлекали восемь человек личного состава и две единицы техники, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



После ликвидации возгорания пожарные обнаружили обугленный труп. Погибшим оказался 46-летний мужчина. Его тело отправили в морг. Причины происшествия устанавливают.