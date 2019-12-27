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Труп мужчины обнаружили после пожара в Ростовской области

Труп мужчины обнаружили после пожара в Ростовской области
В Ростовской области мужчина сгорел при пожаре. Трагедия произошла в Новошахтинске вечером 29 декабря.

ЧП произошло в одном из заброшенных зданий на улице Рабоче-Крестьянской. К моменту прибытия пожарных площадь пожара составила 20 квадратных метров.

- К тушению привлекали восемь человек личного состава и две единицы техники, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

После ликвидации возгорания пожарные обнаружили обугленный труп. Погибшим оказался 46-летний мужчина. Его тело отправили в морг. Причины происшествия устанавливают.

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