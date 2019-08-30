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Труп мужчины нашли после пожара в частном доме в Ростовской области

Труп мужчины нашли после пожара в частном доме в Ростовской области
В Ростовской области мужчина погиб в результате пожара. В хуторе Пчеловодный Аксайского района 2 сентября сгорел двухэтажный частный дом. Возгорание произошло на улице Шоссейной около 4 часов утра.

- На место происшествия выехали 12 пожарных и три единицы техники, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Пламя охватило площадь 63 квадратных метра. На тушение ушло примерно полчаса. После ликвидации пожара спасатели обнаружили в доме тело человека. Погибшим оказался 38-летний мужчина. Его труп передали правоохранителям.

Причину возгорания устанавливают эксперты.

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