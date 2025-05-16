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Таксист снес пешеходный знак около здания ФСБ в Ростове

Таксист снес пешеходный знак около здания ФСБ в Ростове
В Ростове таксист въехал в дорожный знак на пешеходном переходе возле здания ФСБ. Об этом сообщает портал Donday со ссылкой на очевидцев. 

Инцидент произошел днем 16 мая на перекрестке переулка Островского и улицы Большой Садовой. 

По информации с места происшествия, от удара автомобиль получил серьезные повреждения: у него смяло бампер, и из-под капота вытекло машинное масло. Дорожный знак был сильно деформирован и прижат к земле. 

Очевидцы утверждают, что в результате аварии никто не пострадал. Вероятно, водитель принял решение сбить знак, чтобы избежать наезда на пешеходов.
Фото: Дондей
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