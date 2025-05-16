Таксист снес пешеходный знак около здания ФСБ в Ростове

Фото: Дондей

В Ростове таксист въехал в дорожный знак на пешеходном переходе возле здания ФСБ. Об этом сообщает портал Donday со ссылкой на очевидцев.Инцидент произошел днем 16 мая на перекрестке переулка Островского и улицы Большой Садовой.По информации с места происшествия, от удара автомобиль получил серьезные повреждения: у него смяло бампер, и из-под капота вытекло машинное масло. Дорожный знак был сильно деформирован и прижат к земле.Очевидцы утверждают, что в результате аварии никто не пострадал. Вероятно, водитель принял решение сбить знак, чтобы избежать наезда на пешеходов.