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Возле Центрального рынка в Ростове легковушка в результате ДТП снесла дорожный знак

Возле Центрального рынка в Ростове легковушка в результате ДТП снесла дорожный знак
В районе Центрального рынка в Ростове-на-Дону произошло ДТП. Два автомобиля столкнулись на пересечении переулка Семашко и улицы Тургеневской 24 декабря около 6:30.

На перекрёстке водитель «Киа Рио» не уступил дорогу «Хёндай Солярис», в результате чего машины столкнулись. «Киа» отбросило на тротуар, она снесла дорожный знак и врезалась в крыльцо магазина. Обе машины получили серьёзные механические повреждения. Спустя три часа авто эвакуировали.

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