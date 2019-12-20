Возле Центрального рынка в Ростове легковушка в результате ДТП снесла дорожный знак



В районе Центрального рынка в Ростове-на-Дону произошло ДТП. Два автомобиля столкнулись на пересечении переулка Семашко и улицы Тургеневской 24 декабря около 6:30.



На перекрёстке водитель «Киа Рио» не уступил дорогу «Хёндай Солярис», в результате чего машины столкнулись. «Киа» отбросило на тротуар, она снесла дорожный знак и врезалась в крыльцо магазина. Обе машины получили серьёзные механические повреждения. Спустя три часа авто эвакуировали.